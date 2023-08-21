Как сообщил в своем ТГ руководитель субъекта, основной акцент был сделан на реализации нацпроекта «Экология» и строительстве мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Малгобекском районе.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в регионе реализуются два проекта: «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов».

«Министерством в полном объеме проведены работы по искусственному и естественному лесовосстановлению на площади 140 гектаров. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Магасе ведется работа по оздоровлению почти обмелевшего участка реки Сунжи протяженностью 4,6 км», — отметил Глава.

Он считает, что сохранение экологии в республике — это не только работа Минприроды, «это еще и ответственность каждого из нас». Министру поручено вовлекать в эту работу как можно больше экологических активистов, волонтеров и неравнодушных граждан.

«Что касается строительства полигона ТКО, то здесь важно разъяснять жителям Малгобекского района, чего же на самом деле ждать и так ли страшна перспектива возведения в их округе завода. Жители обеспокоены ситуацией, и надо убедительно объяснять им, что решения, которые могут навредить людям, приниматься не будут. Подчеркну, что наша задача — наравне с другими регионами обеспечить сортировку и переработку твердых коммунальных отходов, тем самым уменьшив количество свалок. Современные полигоны отличаются от традиционных свалок экологической безопасностью, их строительство сегодня необходимо, чтобы предотвратить угрозу загрязнения окружающей среды», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что власти региона отвели землю под строительство нового полигона ТКО в Малгобекском районе. «Планируемый полигон представляет собой мусороперерабатывающий и мусоросортировочные комплексы с достаточной мощностью для 100% сортировки мусора», — сообщили в Минприроды.

Сотрудники ведомства с привлечением специалистов-геологов провели исследование уровня залегания грунтовых вод на земельном участке, выбранном для размещения полигона. «Это исследование стало ответом на обеспокоенность местных жителей относительно возможного негативного воздействия на окружающую среду, включая подземные воды при строительстве полигона. Бурение производилось в пяти точках по краям и в одной точке в центре участка методом «конверта», — рассказали в экологическом ведомстве.