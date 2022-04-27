День Победы

Вопросы организации празднования Дня Победы обсудили в правительстве Ингушетии

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Вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева обсудила с представителями министерств, ведомств и муниципальных образований вопросы организации празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Было сообщено, что 8 мая в городе воинской славы Малгобеке состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Слава».

9 мая торжественное возложение цветов к Вечному огню и мемориальным плитам запланировано уже в Назрани. Затем в Магасе — столице республики — после двухлетнего перерыва в очном формате пройдет торжественное шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Начало запланировано на 11часов, сбор участников — перед гостиницей «Артис Плаза».

Акция перейдет в праздничный концерт, посвященный 77-летию Великой Победы. Позже в этот же день в столице состоится еще один масштабный концерт в 19:30 мск.

Яркости и красочности в этот день добавит фейерверк, который запустят рядом со стометровой башней Согласия в 22 часа.

Амриева подчеркнула, что безопасность людей — главная задача. Также она призвала организаторов ответственно отнестись к подготовке и приложить максимальные усилия, чтобы День Победы в регионе прошел на высшем уровне.

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