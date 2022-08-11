Вопросы реализации нацпроектов в Ингушетии рассмотрели на совещании в Магасе

На совещании были заслушаны доклады о ходе реализации нацпроектов, обсуждены причины возникновения рисков и проблем на объектах строительства, реконструкции и ремонта. Рассмотрены принимаемые меры по минимизации и исключению таких рисков, сообщает пресс-служба полпредства.

Особе внимание было обращено на необходимость своевременной реализации социально-значимых объектов, в том числе завершения строительства в плановые сроки 20 школ и 8 детских садов, а также показателей и мероприятий в рамках региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение», в том числе по закупкам медицинского оборудования.

В процессе проведенного мероприятия отмечена положительная динамика в реализации региональных проектов, выработаны предложения, даны поручения по увеличению темпов работы до конца года и устранению допущенных отставаний.

В совещании приняли участие федеральный инспектор по республике Виталий Смирнов, руководители заинтересованных министерств и ведомств, представители прокуратуры и управления федерального казначейства по Ингушетии.