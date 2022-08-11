Нацпроекты

Вопросы реализации нацпроектов в Ингушетии рассмотрели на совещании в Магасе

0

Помощник полпреда Президента России в СКФО Сергей Никитин принял участие в совещании в Магасе под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Ингушетии Магомеда Евлоева, на котором рассмотрены вопросы реализации в текущем году региональных составляющих национальных проектов.

На совещании были заслушаны доклады о ходе реализации нацпроектов, обсуждены причины возникновения рисков и проблем на объектах строительства, реконструкции и ремонта. Рассмотрены принимаемые меры по минимизации и исключению таких рисков, сообщает пресс-служба полпредства.

Особе внимание было обращено на необходимость своевременной реализации социально-значимых объектов, в том числе завершения строительства в плановые сроки 20 школ и 8 детских садов, а также показателей и мероприятий в рамках региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение», в том числе по закупкам медицинского оборудования.

В процессе проведенного мероприятия отмечена положительная динамика в реализации региональных проектов, выработаны предложения, даны поручения по увеличению темпов работы до конца года и устранению допущенных отставаний.

В совещании приняли участие федеральный инспектор по республике Виталий Смирнов, руководители заинтересованных министерств и ведомств, представители прокуратуры и управления федерального казначейства по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Карабулаке Ингушетии выбрали место для главных торжеств ко Дню города
Летний читальный зал НБ Ингушетии до конца лета по четвергам будет работать в парке Сунжи
Делегация из Ингушетии представит республику на фестивале в Астрахани
Спикер парламента Ингушетии проверил ход капремонта школы искусств в городе Карабулаке
Вдоль реки Асса в горах Ингушетии проведут субботник в рамках акции «Вода России»
В Ингушетии зафиксировано снижение потребительских цен в июле
Юный дзюдоист из Ингушетии Ислам Боков прошел отбор на чемпионат России
В Ингушетии пройдет отбор команды по мини-футболу для участия в фестивале культуры и спорта народов Юга России
Житель Ингушетии перечислил интернет-мошеннику более 16 тыс. рублей за видеокарту
Правоохранители Ингушетии изъяли у «черного лесоруба» бензопилу
В Карабулаке Ингушетии оштрафовали купальщиков

Главное

Яндекс.Метрика

 