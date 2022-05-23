Восемь новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 23 мая в Ингушетии проведено более 878 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 915 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).
За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 226, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 53 человека, 18 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.
86 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.