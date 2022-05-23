Восемь новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 226, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 53 человека, 18 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

86 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.