Коронавирус

Восемь новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

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На 23 мая в Ингушетии проведено более 878 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 915 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).

За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 226, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 53 человека, 18 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

86 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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