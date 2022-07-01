Поздравление

Воспитанники центра туризма и краеведения Ингушетии поздравили жительницу Малгобека со столетним юбилеем

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Воспитанники Центра детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района вместе с директором учреждения Бесланом Дзейтовым поздравили жительницу Малгобека Тамару Гереевну Яндиеву со столетним юбилеем.

Тамара Гереевна родилась 1 июля 1922 года в сельском поселении Инарки. Она внесла свою лепту в победу нашей страны над немецко-фашистскими захватчиками, воспитала своих детей настоящими патриотами и является достойным примером для внуков и правнуков.

Гости поблагодарили юбиляра за мирное небо над головой и пожелали ей здоровья, и чтобы ее всегда окружали любовь и забота близких.

Как рассказал Беслан Дзейтов, с Тамарой Гереевной он познакомился, занимаясь поисково-исследовательской деятельностью. Долгое время поисковики искали место нахождения знаменитого противотанкового рва, длиной 7 км, который выкопали местные жители, перекрывая проход немецких танков в Алханчуртскую долину, тянущуюся до самого Грозного. Благодаря Тамаре Яндиевой, принимавшей участие в строительстве этого военно-инженерного противотанкового сооружения шириной 6 м и глубиной 4 м, было найдено место, где оно проходило.

 

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