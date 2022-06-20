Воспитанники Долаковской спортшколы из Ингушетии успешно выступили на турнире по вольной борьбе

Как сообщили в администрации Назрановского района, в соревнованиях приняло участие свыше 300 спортсменов из разных регионов России.

Долаковцы Гаракоев Адам (36 кг) и Осмиев Адам (57 кг) завоевали «золото» и «бронзу» соответственно. Тренирует юных спортсменов Шамиль Гаракоев. Также отличились и воспитанники Юсупа Аксагова Шаухалов Халит (48 кг) — «серебро», и Алиев Юсуп (68 кг) — «бронза».

Кроме того, отдельными дипломами «За лучшую технику» и «За волю к победе» были награждены Адам Гаракоев и Адам Осмиев.