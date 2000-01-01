Новости Ингушетии

7 декабря

Два человека могут находиться под завалами в ТД в Назрани
МКЖР Ингушетии проводит лекции для школьников ко Дню Героев Отечества
Мемориал
В Ингушетии состоялся благотворительный показ спектакля в поддержку участников СВО
В Ингушском госуниверситете состоялась интеллектуальная игра «КвизиУм»
Игра
Четыре человека пострадали из-за хлопка газа в торговом доме в Назрани
Ряд дорог, поврежденных при строительстве газопровода, восстановили в Ингушетии
Благоустройство
В зону СВО из Ингушетии доставили очередные 20 тонн гуманитарного груза
Гуманитарная помощь
Двое жителей Ингушетии осуждены за сбыт сильнодействующих веществ
Приговор
В Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной
МВД
В ходе акции «Все для победы» в Ингушетии собрали более 152 тыс. рублей
В Назрани пройдет заключительный этап чемпионата Ингушетии по шашкам среди незрячих
Мероприятие
В городе Сунжа Ингушетии посыпают проезжие части улиц специальными реагентами
Безопасные дороги
Мэрия Магаса объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов МСП
Конкурс
Ингушские студенты приняли участие в международной акции «Тест по истории ВОВ»
Акция
Стратегию цифровой трансформации региона обсудили Глава Ингушетии и представители «Ростелекома»
Цифровизация
За незаконный оборот золота пожилой житель Ингушетии получил условный срок
Приговор
Прошли публичные слушания по проекту бюджета Малгобекского района Ингушетии на 2023 год
В городе Карабулаке Ингушетии оказали помощь семье мобилизованного
В городе Карабулаке Ингушетии обсудили ход призывной кампании
Призыв
В Малгобеке Ингушетии пройдет турнир по вольной борьбе в честь призера Олимпиады Картоева
Турнир
Дополнительное профессиональное образование в Ингушетии получили около 800 человек
Занятость
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан Малгобекского района
Прием граждан
В Ингушетии сотрудникам УИС напомнили об ответственности за экстремистские публикации в социальных сетях
Профилактика экстремизма
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после массового ДТП с участием 15 машин
ДТП

6 декабря

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