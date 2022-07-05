Воспитанники клуба «Магас Боксинг» из Ингушетии завоевали 6 медалей на турнире в Ессентуках
Шесть медалей завоевали воспитанники клуба «Магас Боксинг» из столицы Ингушетии на завершившемся в Ессентуках открытом турнире по боксу, посвященном Дню Госавтоинспекции МВД России.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам соревнований у подопечных Исмаила Илиева и Ансара Амира в активе пять золотых и одна серебряная медали.
Так, победителями стали Накастхоев Ахмед, Мержоев Халид, Кодзоев Рахим, Мальсагов Хусейн и Оздоев Руслан. Второе место у Муцольгова Рахима.