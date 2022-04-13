Футбол

Воспитанники спортшколы «Ангушт» из Ингушетии выступят в юношеской футбольной лиге

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Воспитанники республиканской спортивной школы «Ангушт» из города Малгобека выступят в юношеской футбольной лиге.

Сообщается, что РФС продолжает расширять границы ЮФЛ и запускает проект в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

По информации Минспорта республики, в дебютном сезоне примут участие футболисты не старше 2007 года рождения из 16 команд, которые будут разделены на две подгруппы «А» и «Б». В первой из них — «Ангушт».

Победитель ЮФЛ Юг будет определен в финальной части турнира, где четыре лидирующие команды первой группы сыграют с четырьмя лидерами второй. ЮФЛ Юг стартует уже в июне.

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