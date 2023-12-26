Врач из Ингушетии победила в одной из номинаций премии «Земляк года»

По словам собеседника издания, награда присуждается за достижения в различных областях деятельности людям, переехавшим в Москву из других субъектов страны. Торжественная церемония награждения состоялась в Московской торгово-промышленной палате.

«Благодарим Розу Ахметовну за достойное представление нашей республики и поздравляем с заслуженной победой», — отметили в региональном правительстве.