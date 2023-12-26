Награда

Врач из Ингушетии победила в одной из номинаций премии «Земляк года»

0

Кандидат медицинских наук Роза Гайтукиева одержала победу в номинации «Медицина» в рамках V премии «Земляк года», проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

По словам собеседника издания, награда присуждается за достижения в различных областях деятельности людям, переехавшим в Москву из других субъектов страны. Торжественная церемония награждения состоялась в Московской торгово-промышленной палате.

«Благодарим Розу Ахметовну за достойное представление нашей республики и поздравляем с заслуженной победой», — отметили в региональном правительстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики
В Ингушетии состоялся фестиваль исполнителей на национальных музыкальных инструментах
В Ингушетии вручили медали лучшим юнармейцам
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Асет Албаковой
В Госавтодорнадзоре по Ингушетии подвели итоги работы за 2023 год
Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»
В Ингушском госуниверситете прошла олимпиада по анатомии человека
Ингушские юнармейцы приняли участие в квесте «Реальные пожарные. Испытание стихией»
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей
Мэрия Назрани привезла подарки больным детям в преддверии новогодних праздников
Ингушские единороссы устроили новогодний праздник для детей участников СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 