Врач из Ингушетии победила в одной из номинаций премии «Земляк года»
Кандидат медицинских наук Роза Гайтукиева одержала победу в номинации «Медицина» в рамках V премии «Земляк года», проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.
По словам собеседника издания, награда присуждается за достижения в различных областях деятельности людям, переехавшим в Москву из других субъектов страны. Торжественная церемония награждения состоялась в Московской торгово-промышленной палате.
«Благодарим Розу Ахметовну за достойное представление нашей республики и поздравляем с заслуженной победой», — отметили в региональном правительстве.