Вратарь махачкалинского «Динамо» из Ингушетии Хазбулат Хамхоев обновил рекорд сухой серии

Как сообщил портал ingfootball, пропущенный мяч в гостевом матче против ростовской «Чайки» (1:2) в рамках 32-го тура первенства среди клубов второго дивизиона ФНЛ-2 стал для ингушского футболиста Хазбулата Хамхоева первым за 11 туров подряд, а если учесть сыгранные матчи, то общее время сухой серии составило 1055 минут. Предыдущее достижение — 1034 минуты — принадлежало Никите Медведеву, который в сезоне 2016/2017 помог «Ростову» завоевать «серебро» в Российской премьер-лиге.

В 30-ти играх текущего первенства Хазбулат пропустил лишь 11 голов, а в 22 встречах оставил свои владения в неприкосновенности. Надежная и уверенная игра Хазбулата помогла махачкалинскому коллективу досрочно за тур до окончания сезона выиграть чемпионат и завоевать путевку в ФНЛ.