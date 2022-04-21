Всероссийский конкурс «Дуэтино» пройдет в Ингушетии в рамках празднования 30-летия республики

В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой конкурс пройдет в дистанционном формате. В программе конкурса будут представлены номинации «Фортепианный дуэт: учащиеся», «Фортепианный дуэт: ученик — педагог», «Фортепианный дуэт: педагог — педагог».

Главными критериями исполнительского мастерства жюри будет оценивать уровень ансамблевой подготовки и слаженность исполнения, мастерство владения инструментом, артистизм и выразительность исполнения, сложность репертуара и бережное отношение к авторскому тексту.

Основателем и председателем жюри конкурса является заслуженная артистка РФ, кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова Маргарита Черных.

Конкурс проводится в целях выявления талантливых исполнителей, а также поднятия престижа фортепианного исполнительства и расширения творческого диалога между юными музыкантами России.

«Говоря о проблемах в сфере культуры и искусства, отметим, что одной из наиболее острых является нехватка профессиональных кадров. Считаем, что конкурс является важной ступенью для вовлечения подрастающего поколения, и в первую очередь юных музыкантов Республики Ингушетия, в профессиональное культурное развитие на уровне Российской Федерации, дает возможность завязывать крепкие контакты с ведущими музыкальными вузами страны», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора Центральной школе искусств Лейла Точиева.