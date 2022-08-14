Мини-футбол

Второе место на турнире ночной лиги по мини-футболу заняла команда клуба «Чемпион» Ингушетии

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Команда клуба «Чемпион» из сельского поселения Яндаре заняла второе место на турнире ночной лиги «Базоркино» по мини-футболу, где собрались лучшие футболисты Ингушетии.

Кроме того, как сообщили в администрации Назрановского района, Илез Часыгов был признан лучшим вратарем турнира, а Ибрагим Цуроев лучшим бомбардиром турнира.

Отмечается, что руководство спортивной школы «Чемпион» выразило благодарность за проделанную работу тренеру команды Ахмеду Падиеву, и пожелало как можно лучше выступить на следующем турнире.

Напомним, футбольный клуб «Чемпион» должен выступить на предстоящем фестивале культуры и спорта народов Юга России.

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