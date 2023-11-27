МВД

Ввезенную в Россию без документов иномарку задержали в Ингушетии

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Ввезенную в Россию без документов иномарку задержали в республике, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

Инспекторы отдельного батальона ДПС остановили на посту «Волга-20» Ford Focus. При проверке установлено, что у водителя отсутствовали документы на автомобиль, в том числе предусмотренные законодательством Таможенного союза с отметками, подтверждающими временный ввоз автомашины в страну.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.3 КоАП России, машина помещена на стоянку ООО «Прогресс».

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