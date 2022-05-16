Выпускники девятых классов Ингушетии сдали итоговое собеседование в последний резервный срок

«Экзамен сдавали 15 человек, это те выпускники, которые получили «незачет» либо не явились на собеседование по уважительной причине. Большинство девятиклассников уже успешно прошли экзаменационное испытание в основной срок 9 февраля и дополнительный срок 9 марта», — рассказала газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.

Отмечается, что итоговое собеседование оценивается по системе «зачет/незачет». Успешная сдача итогового собеседования является для выпускников 9 классов условием допуска к государственной итоговой аттестации.