Образование

Выпускники девятых классов Ингушетии сдали итоговое собеседование в последний резервный срок

0

Выпускники девятых классов школ Ингушетии сдали итоговое собеседование в последний резервный срок.

«Экзамен сдавали 15 человек, это те выпускники, которые получили «незачет» либо не явились на собеседование по уважительной причине. Большинство девятиклассников уже успешно прошли экзаменационное испытание в основной срок 9 февраля и дополнительный срок 9 марта», — рассказала газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.

Отмечается, что итоговое собеседование оценивается по системе «зачет/незачет». Успешная сдача итогового собеседования является для выпускников 9 классов условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Экс-министр образования Ингушетии подозревается в хищении 37 млн рублей
Юные музыканты провели праздничный концерт к 30-летию Ингушетии
Флешмоб «Фото с флагом Ингушетии» проходит в регионе в рамках празднования 30-летия республики
Ингушский театр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»
Глава Ингушетии Калиматов дал старт закладке «Сада памяти» в Магасе на аллее Победы
На самой современной подстанции в Ингушетии для школьников провели урок электробезопасности
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на акцию «Библионочь-2022»
В Ингушетии стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»
Новосибирец выманил у жителя Ингушетии 12 тыс. рублей за несуществующие автозапчасти
Уроженец поселка Майский Дзауров стал победителем первенства Северной Осетии по вольной борьбе
Психбольного жителя Ингушетии отправят на лечение после нападения на знакомого

Главное

Яндекс.Метрика

 