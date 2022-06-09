Выпускники Ингушетии сдают ЕГЭ по обществознанию
Выпускники Ингушетии сдают один из самых массовых предметов по выбору — единый государственный экзамен по обществознанию.
Как сообщила министр образования Ингушетии, на сдачу этой дисциплины в республике заявлено 999 участников, организовано 9 пунктов проведения ЕГЭ.
«Надеюсь, что все выпускники успешно справятся с заданиями. Советую отбросить волнение в сторону и максимально сосредоточиться на выполнении экзаменационной работы», — отметила глава образовательного ведомства Эсет Бокова.