Выпускники Ингушетии сдают ЕГЭ по обществознанию

Как сообщила министр образования Ингушетии, на сдачу этой дисциплины в республике заявлено 999 участников, организовано 9 пунктов проведения ЕГЭ.

«Надеюсь, что все выпускники успешно справятся с заданиями. Советую отбросить волнение в сторону и максимально сосредоточиться на выполнении экзаменационной работы», — отметила глава образовательного ведомства Эсет Бокова.