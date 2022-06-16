Выпускники Ингушетии сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, количество заявленных участников в регионе составляет 181 человек. Проверка знаний проводится по английскому и немецкому языкам, они были выбраны самими школьниками. 180 участников сдают английский язык и 1 — немецкий.

Отмечается, что устная часть ЕГЭ состоит из четырех заданий на говорение, каждое из которых выдается после завершения предыдущего, всего на ответ выделено 17 минут. За выполнение можно получить максимум 20 баллов.

«Вопросы проверяют уровень владения языком, поскольку в государственном стандарте среднего общего образования иностранным языкам отводится важное место», — подчеркнула министр образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

Напомним, письменную часть ЕГЭ выпускники республики уже сдали отдельно от устной в специально отведенный день — 14 июня.