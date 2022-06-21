Выпускники школ Ингушетии сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ

Отмечается, что в Ингушетии эти предметы во второй день проведения экзаменов (21 июня) сдают 60 человек в одном пункте, организованном в школе № 6 города Назрани. Всего на весь период сдачи было заявлено 106 человек.

Экзаменационная работа по информатике и ИКТ выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме. Экзамен включает в себя 27 заданий с кратким ответом. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов.

Напомним, продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Максимально за работу можно получить 29 баллов.