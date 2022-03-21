Высокопоставленные представители Ингушетии встретились с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине

«Не сомневался, что ингушские военнослужащие с честью несут службу и с достоинством выполняют свой профессиональный долг. Ведь ингуши всегда были неравнодушны к чужим бедам и всегда были на передовых позициях, если это касается защиты Отечества», — подчеркнул Магомед Татриев.

Гости поинтересовались у военнослужащих из Ингушетии, есть ли у них какие-либо пожелания, оказали им продуктовую помощь.

«Для нас важно, чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми!» — отметил депутат Госдумы.