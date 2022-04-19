Взаимодействие властей с фельдъегерской службой обсудили в правительстве Ингушетии

Премьер-министр региона Владимир Сластенин встретился с начальником управления государственной фельдъегерской службы России по СКФО Андреем Андриенко, при участии руководителя отдела ГФС в городе Магасе Багаудина Мамилова и начальника отдела специальной документальной связи и работы по мобилизации и обеспечению воинов запаса правительства Ингушетии Магомеда Вышегурова.

Отмечалось, что ключевой задачей регионального отдела ГФС является обеспечение оперативной доставки и гарантированной сохранности перевозимой корреспонденции, соответствующая работа проводится на должном уровне.

Также особое внимание сотрудниками уделяется вопросам антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности деятельности подразделения, с личным составом регулярно проводятся тренировки по действиям при вооруженном нападении.

В настоящее время заключены договоры с 35 организациями, а среднесуточное количество обрабатываемой корреспонденции в прошлом году составило 205 отправлений, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.