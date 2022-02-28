Юбилей Ингушетии планируется отметить театральными постановками, ярмарками и выставками

Мероприятия в течение года пройдут в различных городах и сельских поселениях региона. Главное республиканское празднование запланировано на 4 июня 2022 года на стадионе имени Дьякова в городе Сунже.

Разработкой сценария занимается рабочая группа, в состав которой входят: художественные руководители, директора, режиссеры, сценаристы и творческие работники подведомственных учреждений регионального министерства культуры. На концерте выступят местные коллективы, а также артисты регионов СКФО.

В настоящее время на официальном сайте Минкультуры Ингушетии продолжается голосование по выбору эмблемы 30-летия. После проведения отборочного тура на голосование выставлено 8 эскизов логотипа, каждый житель республики имеет возможность выбрать понравившийся вариант.

В программу мероприятий по всей республике также вошли: выставки фотоматериалов, фестивали, праздничные программы и конкурсы мастеров живописи и прикладного искусства, экспозиции изобразительного и декоративно-прикладного искусства, детского творчества, национальных костюмов, в том числе передвижные в различных домах культуры региона, а также творческие вечера и «круглые столы». Кроме того, в течение года запланированы выездные выставочные мероприятия в музеях страны, подведомственных Минкультуры России.

При этом основные важные культурные и праздничные мероприятия в 2022 году также пройдут под эгидой 30-летия возрождения республики: празднование Дня Победы, Дня России, Дня народного единства, проведение Международного кинофестиваля «3олотая Башня» и др.

Напомни, закон об образовании Ингушетии в составе России был принят Верховным Советом РСФСР 4 июня 1992 года.