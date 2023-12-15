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Юнармейцы Ингушетии отправили новогодние посылки и открытки бойцам СВО

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Юнармейцы республики в преддверии Нового года написали поздравительные письма и открытки со словами поддержки и теплыми пожеланиями в адрес земляков, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщил «Ингушетии» представитель регионального штаба «Юнармии».

Инициаторами мероприятия стали представители штаба Южного военного округа и регионального отделения Народного фронта.

Кроме того, активисты движения совместно с Народным фронтом Ингушетии собрали для бойцов посылки с необходимыми в зоне СВО вещами.

«Все новогодние «приветы» доставят на передовую», — заверили ингушских юнармейцев.

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