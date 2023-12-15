Юнармейцы Ингушетии отправили новогодние посылки и открытки бойцам СВО
Юнармейцы республики в преддверии Нового года написали поздравительные письма и открытки со словами поддержки и теплыми пожеланиями в адрес земляков, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщил «Ингушетии» представитель регионального штаба «Юнармии».
Инициаторами мероприятия стали представители штаба Южного военного округа и регионального отделения Народного фронта.
Кроме того, активисты движения совместно с Народным фронтом Ингушетии собрали для бойцов посылки с необходимыми в зоне СВО вещами.
«Все новогодние «приветы» доставят на передовую», — заверили ингушских юнармейцев.