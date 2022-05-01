Память

Юнармейцы Ингушетии приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь ветерана ВОВ

0

Юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны Мухарбека Успеевича Келигова, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе общественного движения.

Мемориальная доска установлена в родном селе ветерана Кантышево Назрановского района в рамках реализации социального проекта «Нам героев наших позабыть нельзя», приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие родственники ветерана, представители штаба «Юнармии», учащиеся школ сельского поселения Кантышево и города Назрани.

Выступая перед школьниками, сын участника войны рассказал, что Мухарбек Келигов в 1939 году был призван на военную службу на Дальний Восток. С началом Великой Отечественной войны он был переведен в конную артиллерию в дальневосточный город Благовещенск. На фронте — с 1943 по 1945 год, участвовал в обороне Москвы, воевал на территории Восточной Пруссии.

Родственники вспоминали, что в боях под Москвой Мухарбек Келигов получил тяжелое ранение и был госпитализирован в город Куйбышев. После курса лечения ингушский боец вернулся в строй и продолжил службу в составе 491-го стрелкового полка 159-ой стрелковой дивизии. Мухарбек Келигов награжден различными медалями и орденом Красной Звезды. После разгрома фашистской Германии был направлен в город Можайск, где обучал новобранцев военному делу.

Как отметил директор четвертой сельской школы Якуб Манкиев, цель проекта «Нам героев наших позабыть нельзя» — увековечение памяти о солдатах Великой Отечественной войны путем создания баннера «Аллея славы» и мемориальных досок на территории Кантышево. По его словам, в Великой Отечественной войне принимали участие более 200 уроженцев села, многие из них отмечены высокими боевыми наградами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский футболист Магомед Оздоев стал четырехкратным чемпионом России
Ингушские кикбоксеры завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России
Юношеская сборная Ингушетии по вольной борьбе выступит на первенстве России в Чите
Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей к бдительности в праздничные дни
Первый день одного из главных мусульманских праздников Ид аль-Фитр приходится на 2 мая
Правоохранители Ингушетии задержали в Новосибирске подозреваемого в мошенничестве
8 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
Трое правоохранителей Ингушетии попали под следствие за получение взятки и грабеж
В Ингушетии один человек попал в реанимацию после ДТП
Школьники города Карабулака Ингушетии отвечали на вопросы антинаркотической викторины
Дорожного полицейского из Ингушетии подозревают в вымогательстве

Главное

Яндекс.Метрика

 