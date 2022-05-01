Юнармейцы Ингушетии приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь ветерана ВОВ

Мемориальная доска установлена в родном селе ветерана Кантышево Назрановского района в рамках реализации социального проекта «Нам героев наших позабыть нельзя», приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие родственники ветерана, представители штаба «Юнармии», учащиеся школ сельского поселения Кантышево и города Назрани.

Выступая перед школьниками, сын участника войны рассказал, что Мухарбек Келигов в 1939 году был призван на военную службу на Дальний Восток. С началом Великой Отечественной войны он был переведен в конную артиллерию в дальневосточный город Благовещенск. На фронте — с 1943 по 1945 год, участвовал в обороне Москвы, воевал на территории Восточной Пруссии.

Родственники вспоминали, что в боях под Москвой Мухарбек Келигов получил тяжелое ранение и был госпитализирован в город Куйбышев. После курса лечения ингушский боец вернулся в строй и продолжил службу в составе 491-го стрелкового полка 159-ой стрелковой дивизии. Мухарбек Келигов награжден различными медалями и орденом Красной Звезды. После разгрома фашистской Германии был направлен в город Можайск, где обучал новобранцев военному делу.

Как отметил директор четвертой сельской школы Якуб Манкиев, цель проекта «Нам героев наших позабыть нельзя» — увековечение памяти о солдатах Великой Отечественной войны путем создания баннера «Аллея славы» и мемориальных досок на территории Кантышево. По его словам, в Великой Отечественной войне принимали участие более 200 уроженцев села, многие из них отмечены высокими боевыми наградами.