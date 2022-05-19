Юнармия

Юнармейцы Ингушетии приняли участие в торжественном перезахоронении останков красноармейца из Кабардино-Балкарии

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Ингушские юнармейцы приняли участие в церемонии передачи и перезахоронения останков красноармейца Тубаева Хажби Мажидовича, найденного в прошлом году в Киевской области Украины, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

Торжественное перезахоронение прошло в сельском поселении Нижний Курп Терского района Кабардино-Балкарской Республики.

В 2021 году в ходе проведения поисковой экспедиции киевскими поисковиками были обнаружены останки красноармейца. Среди прочих предметов обмундирования был обнаружен медальон с вкладышем. После проведения экспертизы было установлено имя солдата — Тубаев Хажби Мажидович, 1923 года рождения, уроженец села Нижний Курп Терского района Кабардино-Балкарской Республики. Был призван в ряды Красной армии в 1941 году Нижне-Курпским РВК. По сведениям Центрального архива Минобороны РФ, данный солдат с 1943 года числился без вести пропавшим. Поисковики быстро нашли родственников, и в октябре 2021 года останки были переданы представителям МОО «Военная археология».

На торжественном захоронении в родовом селении погибшего защитника Отечества присутствовали многочисленные родственника солдата, представители районной и местной администрации, члены координационного совета ООД «Поисковое движение России» Антон Торгашов и Юрий Соломатин, поисковики Чечни и Ингушетии, принимающие участие во втором этапе полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт», проводимой в рамках Вахты памяти «Терский рубеж», юнармейцы, а также односельчане.

Все присутствующие благодарили поисковиков за их ратный труд.

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