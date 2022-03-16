Юнармия

Юнармейцы Ингушетии присоединились к акции «Письмо солдату»

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Юнармейцы Ингушетии присоединились к акции «Письмо солдату», ребята вместе с начальником штаба Мадиной Богатыревой написали слова поддержки защитникам Отечества.

«Наша великая Родина — Россия — всегда стояла на защите интересов народов, нуждающихся в помощи! И сегодня российская армия, российские солдаты помогают Донбассу и всей Украине обрести безопасность и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнула Мадина Богатырёва.

Юнармейцы республики с радостью приняли участие в акции, сообщили газете «Ингушетия» в штабе. Дети уже заранее знали, какие напишут слова поддержки солдатам и офицерам, которые исполняют свой воинский долг. Ребята сложили написанные письма в треугольники, как это делали солдаты во время Великой Отечественной войны.

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