Юнармейцы Ингушетии присоединились к акции «Письмо солдату»

«Наша великая Родина — Россия — всегда стояла на защите интересов народов, нуждающихся в помощи! И сегодня российская армия, российские солдаты помогают Донбассу и всей Украине обрести безопасность и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнула Мадина Богатырёва.

Юнармейцы республики с радостью приняли участие в акции, сообщили газете «Ингушетия» в штабе. Дети уже заранее знали, какие напишут слова поддержки солдатам и офицерам, которые исполняют свой воинский долг. Ребята сложили написанные письма в треугольники, как это делали солдаты во время Великой Отечественной войны.