Благотворительность

Юнармейцы Ингушетии собрали более 400 тыс. рублей на помощь жителям Палестины

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Ингушские юнармейцы в рамках благотворительной акции собрали более 400 тыс. рублей на помощь жителям Палестины, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

Мероприятие прошло в городе воинской славы Малгобеке. Кроме того, по словам нашего собеседника, юные патриоты написали палестинским детям письма со словами поддержки.

«Ингушское отделение ВВПОД «Юнармия» благодарит всех неравнодушных жителей и гостей Малгобека, а также руководство магазинов хозтоваров «Арсенал» и «06» и магазина женской одежды «София» за помощь в сборе денежных средств и гуманитарной помощи для пострадавших жителей Палестины», — отметил представитель регионального штаба движения.

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