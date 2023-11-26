Юнармейцы Ингушетии собрали более 400 тыс. рублей на помощь жителям Палестины

Мероприятие прошло в городе воинской славы Малгобеке. Кроме того, по словам нашего собеседника, юные патриоты написали палестинским детям письма со словами поддержки.

«Ингушское отделение ВВПОД «Юнармия» благодарит всех неравнодушных жителей и гостей Малгобека, а также руководство магазинов хозтоваров «Арсенал» и «06» и магазина женской одежды «София» за помощь в сборе денежных средств и гуманитарной помощи для пострадавших жителей Палестины», — отметил представитель регионального штаба движения.