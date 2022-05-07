Юнармейцы Ингушетии вручили жителям и гостям Малгобека георгиевские ленточки

Активисты движения дарили горожанам символ Победы и рассказывали о его значении и истории.

Напомним, Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала 19 апреля и продлится до 9 мая. Георгиевская ленточка — символ несломленного духом народа, который победил фашизм в Великой Отечественной войне. Это символ уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для Победы.