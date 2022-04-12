Юная ингушская вокалистка Сара Мурзабекова стала лауреатом всероссийского конкурса «Таланты России»

Представительница республики заняла второе место в номинации «Вокальное творчество» в младшей возрастной категории. Готовила девочку к конкурсу художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова.

«Для маленькой Сары Мурзабековой победа в этом конкурсе имеет большое значение и, возможно, положит начало большой и яркой творческой жизни», — отметила она.

Конкурс «Таланты России» проводится под эгидой департамента культуры города Москвы и Дома культуры «Десна». Организаторы конкурса ставят своей задачей выявлять и поощрять лучшие творческие коллективы и исполнителей, совершенствовать качество художественно-творческой деятельности, повышать престиж и положительный имидж любительского творчества и профессиональной творческой деятельности.