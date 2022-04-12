Конкурс

Юная ингушская вокалистка Сара Мурзабекова стала лауреатом всероссийского конкурса «Таланты России»

0

Юная вокалистка из Ингушетии Сара Мурзабекова стала лауреатом IV Всероссийского заочного творческого конкурса талантов детей, молодежи и взрослых «Таланты России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Представительница республики заняла второе место в номинации «Вокальное творчество» в младшей возрастной категории. Готовила девочку к конкурсу художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова.

«Для маленькой Сары Мурзабековой победа в этом конкурсе имеет большое значение и, возможно, положит начало большой и яркой творческой жизни», — отметила она.

Конкурс «Таланты России» проводится под эгидой департамента культуры города Москвы и Дома культуры «Десна». Организаторы конкурса ставят своей задачей выявлять и поощрять лучшие творческие коллективы и исполнителей, совершенствовать качество художественно-творческой деятельности, повышать престиж и положительный имидж любительского творчества и профессиональной творческой деятельности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителям Ингушетии предложили выбрать дизайн-проекты улиц для благоустройства
Ингушская мастерица Лидия Хамхоева вышила карту своего региона на карте России
В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Житель Ингушетии отправился в тюрьму за повторный грабеж
На совещании под руководством премьера Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва
Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»
В сельском поселении Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по национальному танцу
В мэрии Назрани Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся явки призывников
В Ингушетии впервые с марта снизились цены на сахар и детское питание
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по всестилевому карате
В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму

Главное

Яндекс.Метрика

 