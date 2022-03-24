Юная ингушская вокалистка стала лауреатом международного конкурса «Краски талантов»

Дейси занимается эстрадным сольным пением всего три месяца, однако благодаря профессионализму ее наставника — народного артиста Ингушетии, преподавателя эстрадно-джазового пения Артура Хулагова, раскрылись природные данные двенадцатилетней девочки.

«Занятия с педагогом, упорство и целеустремлённость воспитанницы нашего вокального кружка дали свой результат. Мы искренне поздравляем юную вокалистку и ее преподавателя с этой яркой победой», — говорит директор Дома культуры города Карабулака Камбулат Аушев.

Организатором Международного многожанрового конкурса-фестиваля «Краски талантов» является творческое объединение «Искусство без границ». Дистанционный формат позволил расширить географию участников. Одно из главных достоинств конкурса — профессиональный принцип оценки каждой конкурсной работы. Компетентное жюри учитывает все критерии, позволяя участникам конкурса полностью раскрыть свои способности.