Юная вокалистка из Ингушетии стала лауреатом международного конкурса искусств «Моя звезда»

Хава Батырова занимается в вокальном кружке, который ведет известный педагог по вокалу, народный артист Ингушетии Артур Хулагов. Организаторы конкурса выразили наставнику вокалистки свою благодарность, а также наградили его дипломом «Лучший педагог — 2022».

Международный конкурс искусств «Моя звезда» выявляет и поддерживает тех, кто проявляет свои таланты в вокальном искусстве, хореографии, инструментальном исполнительстве и художественном слове. Следует отметить, что в стенах карабулакского Дома культуры практически все эти направления творчества успешно развиваются.

«Юным артистам из ДК города Карабулака давно знаком вкус побед на различных конкурсах, смотрах и фестивалях. В этом, безусловно, большая заслуга директора ДК Камбулата Бексултановича Аушева, плодотворно работающего на этом посту с 1995 года», — рассказали в пресс-службе РДНТ.

По словам собеседника, Камбулат Аушев два года назад Указом Президента России был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.