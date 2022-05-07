Вольная борьба

Юношеская сборная Ингушетии по вольной борьбе принимает участие в первенстве России

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Сборная республики по вольной борьбе принимает участие в первенстве России среди юношей до 18 лет в городе Чите.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, за медали соревнований в Забайкальском крае борются Шамиль Чаниев (45 кг), Алисхан Имагожев (48 кг), Акромат Шакриев (55 кг), Магомед-Башир Тутаев (55 кг), Анзор Чаниев (55 кг), Абдуллах Торшхоев (60 кг), Ислам Газиков (65 кг).

Ингушских борцов сопровождает старший тренер республиканской юношеской сборной Рамазан Гагиев.

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