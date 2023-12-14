Бокс

Юноши из Ингушетии выступают на соревнованиях за Кубок России по боксу в Москве

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Ингушские спортсмены Накастхоев Ислам (42 кг), Цечоев Абу-Муслим (52 кг), Галаев Ислам (40 кг) и Фаргиев Хамзат (46 кг) выступают на соревнованиях за Кубок России по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Николаевича Грекова в Москве.

Этот турнир считается неофициальным первенством России и является одним из этапов отбора на первенство страны. В спортивном комплексе «Чертаново» собрались лучшие боксеры из регионов России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, вместе с юношами из республики в Москве находятся главный тренер сборной Ингушетии по боксу Дарсигов Абу и тренеры Булгучев Магомед и Галаев Усман.

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