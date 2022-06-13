Юные боксеры из Ингушетии успешно выступили в матчевых встречах в Ставропольском крае
Боксеры клуба Magas boxing из столицы Ингушетии завоевали восемь золотых медалей и три серебряные награды в матчевых встречах по боксу, посвященных Дню России в станице Курская Ставропольского края.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, подопечные Исмаила Илиева провели бескомпромиссные и зрелищные бои, завоевав 11 медалей различного достоинства.
Так, победителями соревнований стали Ибрагим Мержоев, Рахим Кодзоев, Хусейн Мальсагов, Абдурахим Картоев, Халид Мержоев, Асхаб Гапархоев, Руслан Оздоев и Рахим Муцольгов.
Трое спортсменов выиграли по два раунда, уступив в третьем, таким образом став вторыми, среди них: Билан Битиев, Абдула Плиев и Сулейман Картоев.