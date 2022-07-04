Юные боксеры из села Кантышево Ингушетии успешно выступили на турнире в Ессентуках

Соревнования проходили с 30 июня по 4 июля текущего года в городе Ессентуки. В турнире участвовали юные боксёры из всех субъектов СКФО и ЮФО.

Как сообщили в администрации Назрановского района, победителями турнира от спортивной школы с. п. Кантышево стали Имран Дзауров и Абдулла Беков. Юные спортсмены являются воспитанниками тренера по боксу Магомеда Албакова.