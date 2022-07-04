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Юные боксеры из села Кантышево Ингушетии успешно выступили на турнире в Ессентуках

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Боксёры спортивной школы сельского поселения Кантышево успешно выступили на открытом турнире среди юношей, посвященном Дню Госавтоинспекции МВД России.

Соревнования проходили с 30 июня по 4 июля текущего года в городе Ессентуки. В турнире участвовали юные боксёры из всех субъектов СКФО и ЮФО.

Как сообщили в администрации Назрановского района, победителями турнира от спортивной школы с. п. Кантышево стали Имран Дзауров и Абдулла Беков. Юные спортсмены являются воспитанниками тренера по боксу Магомеда Албакова.

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