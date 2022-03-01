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Юные боксёры из села Долаково Ингушетии успешно выступили на турнире в Минеральных Водах

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Воспитанники спортшколы сельского поселения Долаково успешно выступили на открытом первенстве Минераловодского городского округа по боксу среди юношей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Магомед Шибилов стал победителем данного первенства, «серебро» завоевал Мовсар Алиев.
Тренируют юных спортсменов Исраил и Халид Манкиевы.

В соревнованиях в городе Минеральные Воды приняли участие более двухсот спортсменов из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, а также из Южной Осетии. Соревнования проводились в трёх возрастных категориях: 2006-2007 г. р., 2008-2009 г. р. и 2010-2011 г. р.

Отмечается, что главной судейской коллегией также были определены лучшие спортсмены в индивидуальных номинациях. Призом «За волю к победе» был награжден Рахим Беков (Назрань).

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