Юные боксёры из села Долаково Ингушетии успешно выступили на турнире в Минеральных Водах

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Магомед Шибилов стал победителем данного первенства, «серебро» завоевал Мовсар Алиев.

Тренируют юных спортсменов Исраил и Халид Манкиевы.

В соревнованиях в городе Минеральные Воды приняли участие более двухсот спортсменов из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, а также из Южной Осетии. Соревнования проводились в трёх возрастных категориях: 2006-2007 г. р., 2008-2009 г. р. и 2010-2011 г. р.

Отмечается, что главной судейской коллегией также были определены лучшие спортсмены в индивидуальных номинациях. Призом «За волю к победе» был награжден Рахим Беков (Назрань).