Вольная борьба

Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Абхазии

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Воспитанники Долаковской спортивной школы стали победителями и призёрами Международного турнира по вольной борьбе среди юношей 2008-2013 г. р. памяти Эдуарда Варткесовича Терзяна.

Так, Мансур Осмиев завоевал «золото» в весовой категории 38 кг, Адам Гаракоев стал вторым в весовой категории 35 кг. Замкнул тройку призёров Муслим Осмиев (38 кг), поднявшись на третью ступеньку пьедестала. Тренирует ребят Шамиль Гаракоев.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования проходили в Абхазии в предместье города Гагры — посёлке Цандрипш.

Участники, занявшие призовые места, были награждены медалями, кубками, грамотами, призами Комитета по физической культуре и спорту администрации Гагрского района.

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