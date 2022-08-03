Вольная борьба

Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали призерами турнира «Кубок Черного моря»

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Юные спортсмены из сельского поселения Долаково Назрановского района стали призерами открытого турнира по вольной борьбе «Кубок Черного моря».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Алушта (Республика Крым).

Так, Халит Шаухалов занял первое место в весовой категории до 48 кг. Ислам Дахкильгов завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 кг. Оба представляют школу борьбы сельского поселения Долаково. Тренирует ребят Юсуф Аксагов.

Также Адам Осмиев занял третье место в весовой категории до 60 кг. Тренирует спортсмена Шамиль Гаракоев.

Отмечается, что на ковры в Алуште вышли, помимо крымских ребят, и борцы из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Адыгеи, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей, Южной Осетии, освобожденных территорий Украины — около 400 спортсменов. В общей сложности были разыграны 37 комплектов наград.

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