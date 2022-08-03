Юные борцы из села Долаково Ингушетии стали призерами турнира «Кубок Черного моря»
Юные спортсмены из сельского поселения Долаково Назрановского района стали призерами открытого турнира по вольной борьбе «Кубок Черного моря».
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Алушта (Республика Крым).
Так, Халит Шаухалов занял первое место в весовой категории до 48 кг. Ислам Дахкильгов завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 кг. Оба представляют школу борьбы сельского поселения Долаково. Тренирует ребят Юсуф Аксагов.
Также Адам Осмиев занял третье место в весовой категории до 60 кг. Тренирует спортсмена Шамиль Гаракоев.
Отмечается, что на ковры в Алуште вышли, помимо крымских ребят, и борцы из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Адыгеи, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей, Южной Осетии, освобожденных территорий Украины — около 400 спортсменов. В общей сложности были разыграны 37 комплектов наград.