Юные борцы из села Долаково Ингушетии успешно выступили на первенстве спортклуба «Чингиз»
В спортивной школе имени М. А. Дахкильгова сельского поселения Долаково Назрановского района прошло первенство спортивного клуба «Чингиз» по вольной борьбе среди юношей.
Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники Долаковской спортшколы показали хорошие результаты и стали победителями и призёрами соревнований.
Так, Осмиев Адам, Белокиев Абдул-Рахим и Осмиев Муслим завоевали золотые награды турнира. Белокиев Магомед-Амин, Осмиев Мансур, Гаракоев Адам стали серебряными призерами. Осмиев Амин, Дахкильгов Хамзат, Баркинхоев Юсуп, Гаракоев Магомед-Амин поднялись на третью ступеньку пьедестала. Тренирует ребят Гаракоев Шамиль.
Кроме того, Ганиев Мухаммад добыл «золото» для своей команды, а Сапралиев Исмаил, Дошхоклоев Рамазан — «серебро». Аушев Рамазан и Нальгиев Мансур стали третьими. Тренирует юных спортсменов Ганиев Беслан.