Вольная борьба

Юные борцы из села Долаково Ингушетии успешно выступили на первенстве спортклуба «Чингиз»

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В спортивной школе имени М. А. Дахкильгова сельского поселения Долаково Назрановского района прошло первенство спортивного клуба «Чингиз» по вольной борьбе среди юношей.

Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники Долаковской спортшколы показали хорошие результаты и стали победителями и призёрами соревнований.

Так, Осмиев Адам, Белокиев Абдул-Рахим и Осмиев Муслим завоевали золотые награды турнира. Белокиев Магомед-Амин, Осмиев Мансур, Гаракоев Адам стали серебряными призерами. Осмиев Амин, Дахкильгов Хамзат, Баркинхоев Юсуп, Гаракоев Магомед-Амин поднялись на третью ступеньку пьедестала. Тренирует ребят Гаракоев Шамиль.

Кроме того, Ганиев Мухаммад добыл «золото» для своей команды, а Сапралиев Исмаил, Дошхоклоев Рамазан — «серебро». Аушев Рамазан и Нальгиев Мансур стали третьими. Тренирует юных спортсменов Ганиев Беслан.

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