Юные борцы-классики из села Галашки Ингушетии стали призерами турнира в Грозном

Четверо галашкинских атлетов вернулись из столицы ЧР с медалями. «Золото» турнира завоевали Магомед Барахоев, Муслим Пугоев и Магомед Оздоев. «Бронза» досталась Ибрагиму Костоеву.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, результатом выступлений юных спортсменов основатель секции классической борьбы в местном ФОКе Магомед Костоев доволен. Многие, по его словам, демонстрируют ощутимый профессиональный рост.

Последним крупным турниром, в котором принимали участие подопечные Магомеда Костоева, было проходившее в конце минувшего года в Симферополе открытое городское первенство по греко-римской борьбе, где среди участников были спортсмены из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Краснодарского края.

Тогда, например, Магомед Барахоев сумел стать лишь третьим. На нынешнем же турнире он получал награду, стоя на верхней ступени пьедестала почета.