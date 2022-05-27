Погрануправление

Юные друзья пограничников поздравили своих шефов с праздником

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Отряд «Юные друзья пограничников» подшефной ингушским стражам рубежей школы № 1 г. Магаса принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня пограничника.

Ребята пришли на торжественный митинг, возложили цветы к памятнику пограничникам, погибшим при исполнении служебного долга, а также посетили праздничный концерт, организованный для стражей рубежей ингушскими артистами. После концерта для ребят была проведена экскурсия по музею Пограничного управления.

«Ребята с детства учатся чтить и приумножать славные традиции пограничников, что поможет им стать настоящими патриотами и достойными гражданами, верными своему Отечеству», — отметила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.

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