Юные друзья пограничников поздравили своих шефов с праздником

Ребята пришли на торжественный митинг, возложили цветы к памятнику пограничникам, погибшим при исполнении служебного долга, а также посетили праздничный концерт, организованный для стражей рубежей ингушскими артистами. После концерта для ребят была проведена экскурсия по музею Пограничного управления.

«Ребята с детства учатся чтить и приумножать славные традиции пограничников, что поможет им стать настоящими патриотами и достойными гражданами, верными своему Отечеству», — отметила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.