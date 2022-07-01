Юные дзюдоисты из Ингушетии успешно выступили на соревнованиях в Грозном

За победу в турнире боролось более 400 участников, в том числе и команда сунженских дзюдоистов под руководством тренеров Заура Озиева и Ибрагима Цурова.

Как сообщили в мэрии Сунжи, Амерхан Богатырев и Магомед Султыгов заняли третьи места, а уже в финале турнира дзюдоист Абдуллах Махлоев победил представителя Чеченской Республики, заняв первое место.

Напомним, ранее ребята из Сунжи достигли высоких спортивных результатов в первом этапе Детской лиги по дзюдо «Триумф Energy», которые прошли 7 мая в г. Махачкале и во втором этапе межрегионального турнира по дзюдо «Кубок Победы» среди юношей 2008-2009 годов рождения, прошедшего 8 мая.