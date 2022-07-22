Юные ингушские боксеры успешно выступили на межрегиональном турнире в КЧР

Как сообщили в администрации Назрановского района, по итогам соревнований, которые прошли в посёлке Домбай, ингушские спортсмены заняли следующие места: Точиев Або-Солях — первое место, Лолохоев Магомед и Евлоев Амирхан — вторые места, Евлоев Закре — третье место.

Участие в турнире приняли представители регионов СКФО, Ростовской области, Белгородской области, Чувашской Республики, Республики Адыгея, Республики Южная Осетия и Краснодарского края.