Юные ингушские борцы братья Дзангиевы стали призерами первенства России

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Юные ингушские спортсмены Имран и Рашид Дзангиевы из города Геленджика стали призерами первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в Уфе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Имран занял третье место, а Рашид — второе. Братья выступали в весовых категориях 32 и 35 кг соответственно. Тренируются юные борцы под руководством Адама Дзангиева.

Напомним, в соревнованиях в Башкортостане принимало участие более 600 юных борцов из 65 регионов России.

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