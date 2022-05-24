Юные ингушские борцы братья Дзангиевы стали призерами первенства России
Юные ингушские спортсмены Имран и Рашид Дзангиевы из города Геленджика стали призерами первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в Уфе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Имран занял третье место, а Рашид — второе. Братья выступали в весовых категориях 32 и 35 кг соответственно. Тренируются юные борцы под руководством Адама Дзангиева.
Напомним, в соревнованиях в Башкортостане принимало участие более 600 юных борцов из 65 регионов России.