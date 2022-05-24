Юные ингушские борцы братья Дзангиевы стали призерами первенства России

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Имран занял третье место, а Рашид — второе. Братья выступали в весовых категориях 32 и 35 кг соответственно. Тренируются юные борцы под руководством Адама Дзангиева.

Напомним, в соревнованиях в Башкортостане принимало участие более 600 юных борцов из 65 регионов России.