Юные ингушские борцы вольного стиля из села Долаково успешно выступили на турнире в Чечне

Соревнования в селе Алхан-Юрт проходили в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Турнир был организован с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической подготовленности, популяризации вольной борьбы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, победителями и призёрами состязаний стали Шаухалов Ахмед (32 кг), Гаракоев Адам (35 кг), Осмиев Мансур (38 кг). Тренируются ребята под руководством Гаракоева Шамиля.