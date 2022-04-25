Вольная борьба

Юные ингушские борцы вольного стиля из села Долаково успешно выступили на турнире в Чечне

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Юные ингушские борцы вольного стиля из сельского поселения Долаково успешно выступили на открытом межрегиональном турнире в Чеченской Республике.

Соревнования в селе Алхан-Юрт проходили в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Турнир был организован с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической подготовленности, популяризации вольной борьбы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, победителями и призёрами состязаний стали Шаухалов Ахмед (32 кг), Гаракоев Адам (35 кг), Осмиев Мансур (38 кг). Тренируются ребята под руководством Гаракоева Шамиля.

 

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