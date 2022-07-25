Юные ингушские футболисты обыграли сверстников из Астрахани с крупным счетом

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, матч прошел в рамках 10-го тура Юношеской футбольной лиги - Юг. Предыдущая игра этих команд в первом туре прошла со счетом 3:1, не в пользу «Ангушта». У себя дома ребята провели отличный матч-реванш.

Так, на 16-й минуте счет в матче открыл Хаваж Гойгов. Далее, на 28-й минуте астраханцам удалось отыграться, но через пять минут Адам Газдиев точным ударом в цель вывел «Ангушт» вперед. На 49-й минуте Абдул-Хамид Тангиев добавил еще один гол, а через три минуты Хаваж Гойгов оформил дубль и сделал счет крупным. Далее два мяча подряд в ворота противника оформил Магомед Оздоев, отличившийся на 66-й и 76-й минутах.

Отмечается, что благодаря крупной победе РСШ «Ангушт» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 30 июля малгобекская команда примет на своем поле лидера лиги — владикавказскую «Аланию».