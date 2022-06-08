Юные ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по грепплингу

В соревнованиях принимало участие более 200 спортсменов из регионов Северного Кавказа. Спортсмены из Ингушетии на этом турнире завоевали 21 медаль, среди них шесть золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, золотыми наградами себя обеспечили Хадис Парагульгов (38 кг) GI и NOGI, Мухаммад-Амин Махлоев (90 кг) GI и NOGI, Хасан Саламов (58 кг) NOGI и Юсуф Албаков (60 кг) GI.

Серебряные медали у Иброхима Бехоева (47 кг) GI и NOGI, Хасана Саламова (62 кг) GI, Турпал-Али Цомаева (100 кг) GI, Ислама Оздоева (35 кг) NOGI и Хамзата Тунгоева (58 кг) GI.

Бронзовые медали завоевали Хусейн Элизбаров (66 кг) GI и NOGI, Мансур Албаков (53 кг) GI, Турпал-Али Цомаев (100 кг) NOGI, Ассад Албаков (38 кг) GI, Абубакар Чахкиев (30 кг) NOGI, Абу-Муслим Хамхоев (50 кг) NOGI, Умар Саралиев (66 кг) GI, Али Измайлов (63 кг) GI.

Отмечается, что тренируются спортсмены под эгидой команды SABR JJ, под руководством Имрана Магомадова.