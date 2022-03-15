Тхэквондо

Юные ингушские тхэквондисты успешно выступили на первенстве СКФО в Нальчике

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Юные ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров до 21 года и младших юношей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, они завоевали 12 медалей, из которых четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Так, победителями первенства стали Саид Безиев (до 24 кг), Мухаммад Хуциев (до 28 кг), Абдул-Малик Муталиев (до 30 кг) и Микаил Цуров (до 32 кг).

Вторые места заняли Муслим Куриев (до 26 кг), Адам Медов (до 30 кг), Хайруддин Никмурзиев (до 34 кг) и Абубакар Хидиров (до 37 кг).

«Бронза» в активе у Ибрагима Чахкиева (до 28 кг), Сейфуллаха Камурзоева (до 34 кг), Адама Эсмурзиева (34 кг) и Мансура Циздоева (до 37 кг).

Тренируются ребята под руководством Ахмеда Камурзоева, Ахмеда Медова, Хусена Хамхоева, Тамерлана Муцольгова и Ибрагима Цицкиева.

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