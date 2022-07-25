Юные ингушские тхэквондисты завоевали 7 медалей на турнире в Грозном

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из 15 регионов России. Ингушские тхэквондисты на этом турнире завоевали семь медалей, из которых две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Так, победителями соревнований стали Микаил Цуров (34 кг) и Абдул-Малик Муталиев (30 кг). Серебряные медали у Адама Эсмурзиева (34 кг) и Мансура Циздоева (37 кг). Бронзовые награды завоевали Арби Аушев (57 кг), Ибрагим Цуров (45 кг) и Мухаммад Хуциев (30 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Ахмеда Комурзоева, Ахмеда Медова, Хусена Хамхоева, Мусы Эстамирова, Хусена Полонкоева и Абдулах-Усама Комурзоева.