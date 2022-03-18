Юные мастерицы из с. п. Яндаре Ингушетии стали победительницами международного конкурса «Зимний триумф»

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Воспитанницы кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры сельского поселения Яндаре стали победительницами международного конкурса искусств «Зимний триумф — 2022», проходившего в Москве, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Дипломы первой степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» завоевали Хава Мурзабекова и Жанета Хашагульгова, а Алима Манкиева стала обладательницей диплома второй степени. Наставница победительниц Заира Хашагульгова получила благодарственное письмо от организаторов конкурса.

Международный конкурс «Зимний триумф» является федеральным проектом и проходит под эгидой Союза композиторов России, Союза педагогов дополнительного образования,

Международного центра «Фонд развития и поддержки интернациональной культуры», Международного совета по танцу ЮНЕСКО, методического объединения фестивальных и культурных программ и культурно-образовательного проекта «Таланты XXI века». Его участники имеют возможность попытать свою удачу в различных номинациях.

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