Юные мастерицы из с. п. Яндаре Ингушетии стали победительницами международного конкурса «Зимний триумф»
Воспитанницы кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры сельского поселения Яндаре стали победительницами международного конкурса искусств «Зимний триумф — 2022», проходившего в Москве, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Дипломы первой степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» завоевали Хава Мурзабекова и Жанета Хашагульгова, а Алима Манкиева стала обладательницей диплома второй степени. Наставница победительниц Заира Хашагульгова получила благодарственное письмо от организаторов конкурса.
Международный конкурс «Зимний триумф» является федеральным проектом и проходит под эгидой Союза композиторов России, Союза педагогов дополнительного образования,
Международного центра «Фонд развития и поддержки интернациональной культуры», Международного совета по танцу ЮНЕСКО, методического объединения фестивальных и культурных программ и культурно-образовательного проекта «Таланты XXI века». Его участники имеют возможность попытать свою удачу в различных номинациях.