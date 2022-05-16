Концерт

Юные музыканты провели праздничный концерт к 30-летию Ингушетии

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Юные музыканты Центральной школы искусств Ингушетии провели праздничный концерт, посвященный 30-летию образования республики, сообщила пресс-служба учреждения.

Зрителями концертной программы стали воспитанники детского сада № 6 г. Назрани. Организатором выездного концерта и его ведущей выступила преподаватель Марина Инаркиева.

К празднованию 30-летия Ингушетии готовились загодя. Преподаватели Галина Дружинина, Петр Колесников, Зара Шадыжева, Алла Макарова, Елена Доровская, Аслан Костоев и Николай Сергеев подготовили со своими учащимися концертные номера, которые с большим восторгом были приняты зрителями.

В программе прозвучали произведения классиков музыкального искусства. Особенно хочется отметить выступление семейных дуэтов: Камурзоевы Имана (скрипка) и Амалия (фортепиано), Зурабовы Сумайя (скрипка) и София (фортепиано), Хамхоевы Ася и Ахмед сыграли в четыре руки на фортепиано, Дзауровы Мария (скрипка) и Рабия (фортепиано). Также прозвучали сольные выступления в исполнении скрипачек Заиды Аушевой, Милены Банхаевой, Медины Бековой. Саид Беков порадовал игрой на саксофоне, а Алиса Мальсагова — на фортепиано.

«Выступления в этом детском саду стали уже традиционными. Малыши с восторгом принимают наших юных музыкантов. Они очень тонко чувствуют музыку и с восторгом аплодируют каждому номеру», — отметила Марина Инаркиева.

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